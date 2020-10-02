Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В выходные дни, 3 и 4 октября, на Черноморском побережье Абхазии будет облачная погода с прояснениями.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, с пятницы на субботу местами возможен кратковременный дождь, гроза. В воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу утром возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 764 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +21°С до +26°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.