В Абхазии за сутки зафиксировано 65 новых случаев коронавируса

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 65 человек из 167 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 151 человек, у 130 диагноз установлен, в тяжелом состоянии - 19 человек, средней степени тяжести - 47.
Из больницы выписано семь пациентов. Выздоровели 25 человек, находившихся на самоизоляции.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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