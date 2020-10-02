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В Абхазии за сутки зафиксировано 65 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (823)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1590 человек. Выздоровело 590 человек, 12 умерли.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 65 человек из 167 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 151 человек, у 130 диагноз установлен, в тяжелом состоянии - 19 человек, средней степени тяжести - 47.

Из больницы выписано семь пациентов. Выздоровели 25 человек, находившихся на самоизоляции. 

© Sputnik / Леон Гуния
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (823)

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