Разбор доказательств: Сухумский суд провел двенадцатое заседание по делу Тарба

Заключенный гражданин Абхазии Анзор Тарба умер в стенах МВД в ночь с 10 на 11 июля 2019 года. По делу о смерти Тарба обвинены сотрудники МВД.

СУХУМ, 2 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский городской суд провел двенадцатое заседание по делу о смерти в здании МВД заключенного Анзора Тарба.

На заседании сторона государственного обвинения продолжила озвучивание письменных доказательств по делу.

В качестве письменных доказательств представлена детализация звонков, которые были сделаны с номеров, принадлежащих подсудимым Бадри Джикирба и Аслану Чедия.

Согласно этим данным, было установлено, что в день избиения проходящего по тому же делу свидетеля Нугзара Папава они находились в здании МВД Абхазии, так как мобильным оператором была определена локация, так же как и в день смерти Тарба.

После окончания оглашения доказательств, сторона гособвинения заявила, что у нее есть дополнительные свидетели, имея в виду экс-министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба и его заместителя Казбека Кишмахова. Однако, как объяснила прокурор Эльвира Хазириши, ответа на запрос в МВД Абхазии о получении данных, которые могут помочь в определении местонахождения бывших глав ведомства, все еще нет.

Адвокат обвиняемого сотрудника МВД Аслана Чедия Нино Корсая отметила, что в случае если сторона гособвинения не обеспечит явку свидетелей в ближайшее время, то защитой будет заявлено о затягивании процесса.

"Если вы сможете обеспечить явку в разумные сроки, мы непротив, но затягивать процесс месяцами мы не собираемся. У нас невиновные люди полтора года сидят без работы", - добавила она.

Следующее заседание по делу смерти Анзора Тарба состоится в Сухумском городском суде в понедельник 5 октября.

По версии предварительного следствия, сотрудники МВД Республики Абхазия в ночь на 11 июля 2019 года в служебном кабинете 303, в здании МВД, требуя признания вины в соучастии в похищении Омара Мирцхулава, применили физическое насилие к Анзору Тарба, арестованному на 15 суток. В результате применения физического насилия Анзору Тарба были причинены множественные телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

13 июля на сотрудников МВД завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей, которое "выразилось в применении физического насилия к административно задержанному Тарба Анзору Валиковичу и повлекло за собой смерть последнего".

По делу проходят бывшие начальник отдела УУР МВД Виталий Кулов и старший оперуполномоченный этого же управления Адгур Аутлев, экс-начальник Управления уголовного розыска Бадри Джикирба и его заместитель Аслан Чедия.