Женщина с диагнозом COVID-19 умерла в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1659 человек. Выздоровело 602 человека, 13 летальных случаев.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Женщина, 1960 года рождения, с диагнозом COVID-19 скончалась в Гудаутской больнице 3 октября, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Пациентка поступила в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ 1 октября с тяжелой дыхательной недостаточностью на фоне внебольничной двусторонней полисегментарной субтотальной пневмонии. Отмечается, что у нее были тяжелые сопутствующие соматические заболевания.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Диагноз коронавирус подтвержден у 69 человек из 209 протестированных за сутки в Абхазии.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 155 человек, у 139 установлен COVID-19, в тяжелом состоянии 18 человек, средней степени тяжести 47. Всего из больницы за сутки выписано 12 пациентов.