В больнице и на дому: как в Абхазии выявляют и лечат COVID-19 

В Абхазии выявлено более полутора тысяч COVID-положительных. В Гудаутском ковидном центре на сегодняшний день находятся 155 пациентов, большинство заболевших лечатся на дому.

Как в Абхазии выявляют и лечат COVID-19, по какому протоколу действуют врачи, почему людей с хроническими заболеваниями относят к тяжелым пациентам, и кто получает бесплатную медикаментозную помощь, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Абхазии врачи используют протокол выявления и лечения, разработанный коллегами из России. В последний раз он был обновлен и принят 3 сентября. Главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия рассказала корреспонденту Sputnik, как в Абхазии выявляют и лечат COVID-19.

Как выявляют коронавирус?

Люди с высокой температурой и симптоматикой, схожей с COVID-19, должны обратиться по телефону либо на горячую линию Минздрава, либо в близлежащую ЦРБ. Их данные передаются доктору из мобильной бригады, которая в специальных защитных костюмах выезжает на место для установления точного анализа. Если доктор установил соответствующий анамнез, то у пациента проводят забор биоматериала.

Медики также могут направить человека сдать анализ в инфекционную больницу. Но, по словам главного терапевта Абхазии Анжелы Арчелия, есть люди, которые предпочитают сдать анализ на антитела в частных лабораториях из-за больших очередей в инфекционной.

Однако, как заверяет терапевт, это не информативно и даже опасно для окружающих.

"Пациент еще не знает о своем статусе, он COVID-позитивный или нет. Анализ на антитела – не информативно. Потому что, во-первых, если человек только что заболел, то у него никаких антител не будет и тест ничего не покажет. Он активно заражает окружающих. И потом некоторые начинают возмущаться: "Вот, вы сказали, что у меня COVID-19, но я анализ сдал и он не подтвердился". Для того, чтобы организм выработал антитела, нужно определенное время. Поэтому анализ на антитела не соизмерим с ПЦР-диагностикой", – подчеркнула Анжела Арчелия.

ПЦР-диагностика подтвердила COVID, что дальше?

Изначально все пациенты наблюдается на дому участковым врачом. Исключение составляют только люди с тяжелыми сердечно-сосудистыми или легочными хроническими заболеваниями. Это та категория пациентов, которых нежелательно оставлять на домашнее лечение, если даже поначалу у них легкая форма.

"Пациентов, у которых за спиной тяжелые хронические заболевания сердечно-легочной системы, мы их вовсе не рассматриваем как легких пациентов. Это только начало заболевания. С утра такой пациент может себя прекрасно чувствовать, но через час у него может развиться острая дыхательная недостаточность. Таких пациентов мы чаще всего госпитализируем, если они не сопротивляются", – пояснила Анжела Арчелия.

Тем, у кого нет сопутствующих хронических заболеваний, сразу невозможно установить степень заболевания COVID-19. Все зависит от иммунной системы человека.

"Поэтому в начале заболевание у всех легкое. Они жалуются на повышение температуры, легкую слабость, головную боль, першение в горле. Иногда ко всему этому добавляется нарушение обоняния, иногда бывает абдоминальная форма, когда есть диарея, жидкий стул. Пациенты думают, что они чем-то отравились. Но отнюдь, это может быть дебютом заболевания. Иногда бывают различные высыпания", – отмечает Анжела Арчелия.

Пациенты с легкой формой лечатся на дому под наблюдением участкового врача. Как объясняет главный терапевт республики, это делается для их же безопасности. Так как, попав в стационар, они могут быть нагружены внутрибольничной инфекцией. Тогда легкая степень заболевания сразу же может перейти в среднюю, а то и тяжелую.

Амбулаторные сотрудники Минздрава ежедневно ведут мониторинг больных, узнают их температуру, самочувствие, есть ли кашель и одышка. Периодически пациентам назначаются рентгенологическое исследование.

На первом этапе назначают препараты, которые используют при сезонном гриппе. Это делается для того, чтобы исключить коинфекцию (заражение одной клетки различными видами вирусов – прим.) COVID-19 с острыми респираторными заболеваниями. Если нет противопоказаний, врачи могут назначить полусинтетический антибиотик широкого спектра, который используют как противовирусный препарат.

Если у человека уже средняя степень тяжести и ему нужны внутримышечные инъекции, то ему мы предлагаем ложиться в госпиталь. Но многие из них, по словам Арчелия, отказываются, ссылаясь на то, что им дома лучше, к тому же есть те, кто может им ввести внутримышечную инъекцию.

Если у пациента нарастает клиника, он жалуется на слабость, падает в обморок, не может есть, то решается вопрос о его стационировании. Специальная мобильная бригада выезжает на место и инфицированного транспортируют в Гудаутский ковидный центр.

"Если у пациента возникают какие-то жалобы, он всегда на связи или с участковым врачом, или на горячей линии со специализированной бригадой, которая выезжает на дом, измеряют ему уровень кислорода в крови, артериальное давление. То есть оценивают ситуацию, есть необходимость в госпитализации или нет", – добавила Арчелия.

Как лечиться дома

Пациенты с легкой формой получают симптоматическое лечение. Это жаропонижающие препараты, витамины и назначаются антикоагулянты (препараты, предотвращающие возникновение сгустков крови, тромбов - прим.) пациентам возрастным с высоким риском тромбообразования. Все препараты строго назначаются врачом, который знаком с анамнезом пациента.

В основном всем, кто лечится на дому, приходится за счет своих средств покупать необходимые препараты. Лекарствами обеспечиваются только льготные группы населения, которые нуждаются в материальной поддержке. То есть это многодетные семьи, инвалиды войны и инвалиды по заболеванию.

По рассказам тех, кто проходит лечение дома, на лекарства за десять дней лечения ушло в среднем от пяти до семи тысяч рублей.

Пациенты Гудаутского ковидного центра получают бесплатное медикаментозное лечение на месте.