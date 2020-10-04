Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 октября

В понедельник 5 октября на территории Черноморского побережья Абхазии будет переменная облачность, днем до +25°С.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. В понедельник 5 октября на территории Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.