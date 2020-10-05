Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели, с 5 по 11 октября, погода на Черноморском побережье Абхазии будет облачная погода, в пятницу и субботу возможен дождь.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. В течение недели в Абхазии ожидается облачная погода, временами умеренный и сильный ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Со вторника и до конца недели будет переменная облачность, преимущественно без осадков, однако из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха в пятницу и в субботу местами возможен дождь.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров.

Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.