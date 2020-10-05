Суд по делу Тарба перенесли из-за неявки свидетеля

СУХУМ, 5 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Судебное слушание по делу о смерти в здании МВД заключенного Анзора Тарба перенесли на среду 7 октября из-за того, что явка свидетеля Казбека Кишмахова не была обеспечена.

На очередном заседании сторона обвинения ожидала увидеть бывшего заместителя министра внутренних дел Казбека Кишмахова. Еще в марте стороной защиты был направлен в МВД запрос о том, чтобы ведомство обеспечило явку свидетеля. Однако в министерстве на тот момент ответили, что не могут удовлетворить запрос из-за того, что Кишмахов находится за пределами Абхазии, в Карачаево-Черкесской республике.

Прокурор Даур Амичба заметил, что с тех пор прошло полгода, и на данный момент неизвестно, где находится Кишмахов.

"Может, он уже здесь находится, может, он уже приехал? Мы не знаем, какой ответ дадут в МВД", – подчеркнул Амичба.

Он заявил, что гособвинение не закончило допрос свидетелей и потому не передает право на исследование доказательств.

По версии предварительного следствия, сотрудники МВД Республики Абхазия в ночь на 11 июля 2019 года в служебном кабинете 303, в здании МВД, требуя признания вины в соучастии в похищении Омара Мирцхулава, применили физическое насилие к Анзору Тарба, арестованному на 15 суток. В результате применения физического насилия Анзору Тарба были причинены множественные телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

13 июля на сотрудников МВД завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей, которое "выразилось в применении физического насилия к административно задержанному Тарба Анзору Валиковичу и повлекло за собой смерть последнего".

По делу проходят бывшие начальник отдела УУР МВД Виталий Кулов и старший оперуполномоченный этого же управления Адгур Аутлев, экс-начальник Управления уголовного розыска Бадри Джикирба и его заместитель Аслан Чедия.

На судебном заседании 28 сентября 2020 года Гособвинение огласило оперативные материалы по похищению Омара Мирцхулава, согласно которым Анзор Тарба не имеет отношения к похищению. Он не привлекался к ответственности ни в рамках уголовного дела, ни в рамках оперативного дела. Сторона обвинения отметила, что из материалов самих же оперативников Тарба проходил как административно задержанный и отношения к похищению Мирцхулава не имел.