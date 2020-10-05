Двое пациентов с COVID-19 скончались в Гудаутской больнице

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1765 человек. Выздоровело 640 человек, 15 летальных случаев.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Двое пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Гудаутской больнице, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

Мужчина, 1947 года рождения, скончался 4 октября от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. Он находился на лечение в госпитале с 23 сентября. Несмотря на проводимую терапию, состояние больного ухудшалось, он был переведен на аппарат ИВЛ. Отмечается, что у мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания сердечной и легочной системы.

Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии © Sputnik

Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии © Sputnik 1 / 2 © Sputnik Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Второй пациент, 64 лет, умер 5 октября через 40 минут после поступления в реанимационное отделением Гудаутской больницы. Он был незамедлительно подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но, несмотря на все проводимые реанимационные мероприятия, мужчина вскоре скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.

За последние сутки в Абхазии зафиксировано 49 случаев коронавируса у 192 протестированных.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 138 человек, из них 117 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, средней степени тяжести 46, выписано 19 пациентов.