Абхазия и Сирия отменили визовый режим для дипломатов

Абхазская делегация находится с визитом в Дамаске в связи с открытием 6 октября Посольства Абхазии в Сирии.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Глава МИД Абхазии Даур Кове и зампредседателя Совета Министров Сирии, министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Валид Аль Муаллем подписали межправительственное Соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов, сообщается на сайте МИД Абхазии.

Абхазская делегация в Сирии встретилась с Валидом Аль Муаллем. На встрече обсуждались двусторонние отношения и важность учреждаемого Посольства Абхазии в Сирии.

"Сирия долгое время была вынуждена бороться с внешними и внутренними угрозами терроризма на военных полях действий, сегодня же мы в большей степени сосредоточены на политической борьбе на международной арене. Многие страны, которые раньше поддерживали заговорщиков, пытаются восстановить отношения с Сирией. Мы смотрим в будущее ради нашего народа, поэтому считаем необходимым объединиться в борьбе против экономического терроризма и санкций, вводимых исключительно в интересах отдельных стран", - отметил Валид Аль Муаллем.

Делегация из Абхазии во главе с Алхасом Квициниа также встретилась с председателем Совета министров Сирийской Арабской Республики Хусейном Арнусом.

Квициниа подчеркнул, что абхазская сторона также готова представить свой состав комиссии для скорейшей начала работы межправительственной комиссии.

По словам Хуссейна Арнуса, Сирия будет активно содействовать Абхазии в установлении дипломатических отношений с дружественными ей странами.

Сирия признала независимость Абхазии, а также установила дипотношения с Сухумом 29 мая 2018 года.

В конце июля 2020 года президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба. Там прошла церемония вручения верительных грамот.

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