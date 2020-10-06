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Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 октября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (506)
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Sputnik Абхазия
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В среду 7 октября на территории Черноморского побережья Абхазии будет переменная облачность, днем до +25°С.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. В среду 7 октября на территории Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба. 

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +22°С до +27°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (506)

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