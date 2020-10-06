В Абхазии за сутки зафиксировано рекордное число случаев COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1868 человек. Выздоровело 655 человек, 15 летальных случаев.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 103 человек из 247 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 134 человека, у 127 из них положительный тест на COVID-19, в тяжелом состоянии 20 человек, средней степени тяжести 45.

После прохождения лечения в Гудаутском госпитале выписано 15 пациентов.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.