В Абхазии за сутки зафиксировано рекордное число случаев COVID-19

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 103 человек из 247 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 134 человека, у 127 из них положительный тест на COVID-19, в тяжелом состоянии 20 человек, средней степени тяжести 45.
После прохождения лечения в Гудаутском госпитале выписано 15 пациентов.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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