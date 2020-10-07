Экс-кандидат в президенты Адгур Ардзинба возглавил новое политическое движение

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Экс-кандидат в президенты Адгур Ардзинба возглавил "Абхазское народное движение".

Презентация прошла в среду 7 октября. Однако не все члены новой организации приехали в Сухум. Большая часть гостей участвовали в режиме удаленной связи из-за пандемии коронавируса.

О целях и задачах движения рассказал член высшего совета Дмитрий Гварамия.

"Мы начинаем работу вновь созданной республиканской организации "Абхазское народное движение". Вчера были решен ряд основных технических вопросов - выборы в высший совет и выборы председателя организации. Им стал Адгур Ардзинба", - сказал Гварамия.

По его словам, цель "Абхазского народного движения" - защита национальных интересов, так как перед абхазским государством периодически возникают и угрозы, и вызовы. В организации считают, что общество должно принимать активное участие в политической жизни страны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация Абхазского Народного Движения

Планируется создать экспертное сообщество на базе движения, которое будет давать оценку "основным вопросам государственного развития".

Авторы нового движения планируют создать и площадку для объединения народа.

"Мы должны прийти к всеобщему национальному согласию для развития нашего государства. Наша площадка должна стать местом дискуссии независимо от политических взглядов. Это единственный возможный путь", - считает Гварамия.

Председатель движения Адгур Ардзинба напомнил, что в марте 2020 года его команда участвовала в выборах президента, и их поддержали более 35% избирателей.

Ардзинба отметил, что после выборов он заявил о продолжении политической деятельности, однако прежде они решили дать новой власти "без оглядки работать" определенное время.

"Время прошло, но, к сожалению, мы не видим программ развития. Поэтому, прежде чем начать движение, проконсультировались с рядом общественных и ветеранских организаций, которые на выборах поддерживали нас, нас поддержали некоторые депутаты", - сказал Ардзинба и добавил, что со стороны нового движения будет "не только критика, но и реальные предложения" к власти.

Говоря о текущей повестке, которая стоит перед "Абхазским народным движением", Адгур Ардзинба заметил, что в первую очередь они нацелены на общественную и гуманитарную деятельность.

"Конечно, вопрос номер один – пандемия. То, что сегодня происходит, не может удовлетворять нас и не является адекватным подходом для решения сложившейся ситуации. Здесь необходимо предпринимать действия на опережение. Именно таким образом мы поступили в марте, когда ввели жесткие ограничения. На сегодняшний день действия, которые предпринимаются, я не могу сказать, что идут на опережение. Поэтому ситуация критическая. В ближайшее время мы позовем экспертов. Они нам дадут более конкретные предложения, которые мы доведем до руководства страны и будем настоятельным образом рекомендовать", – подчеркнул Ардзинба.

Он отметил, что накопились вопросы, которые необходимо решать уже сейчас. Среди них Ардзинба назвал защиту национальных интересов.

"Сейчас уже мы видим, что снова в воздухе витают вопросы, которые, на наш взгляд, касаются наших национальных интересов. Здесь мы адекватно должны реагировать. Взаимоотношения с Грузией. Этот вопрос тоже почему-то динамично стал развиваться. Этот вопрос тоже нужно решить, определить на уровне экспертов красные линии, что мы хотим, как мы этого будем добиваться. Надо признать, вообще в целом идеологическая платформа у нашего государства отсутствует", – считает председатель движения.

Ардзинба также отметил, что новое движение, безусловно, оппозиционное, однако они не намерены "бегать с рупорами вокруг правительственного здания". Председатель "Абхазского народного движения" подчеркнул, что "где надо помочь - будут помогать, а где надо настоятельно рекомендовать - будут рекомендовать".

Адгур Ардзинба родился в Гудауте в 1981 году. Окончил Кабардино-Балкарский госуниверситет по специальности "промышленно-гражданское строительство", кандидат экономических наук, проходил повышение квалификации в Российской академии госслужбы при президенте и в Лондонской школе экономики и политических наук, автор более 11 научных трудов.

С 2015 по 2020 год Ардзинба возглавлял Минэкономики Абхазии. Адгур Ардзинба – экс-кандидат в президенты. На выборах в марте 2020 года набрал 35,42 % голосов.