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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 октября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (507)
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Sputnik Абхазия
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В четверг 8 октября на территории Черноморского побережья Абхазии будет малооблачная погода, днем до +27°С.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. В четверг 8 октября на территории Абхазии ожидается малооблачная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба. 

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +22°С до +27°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (507)

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