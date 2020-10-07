Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 октября

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. В четверг 8 октября на территории Абхазии ожидается малооблачная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.