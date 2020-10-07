Абхазия обновила за сутки рекорд по числу подтвержденных случаев COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1 976 человек. Из них 668 выздоровели, 16 летальных случаев.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 108 человек из 290 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

На данный момент на лечении в Гудаутской больнице находятся 134 пациента, у 110 из них положительный тест на COVID-19, в тяжелом состоянии 18 человек, средней степени тяжести - 38.

После прохождения лечения в Гудаутском госпитале выписано 13 человек.

В оперштабе сообщили, что в больнице в Гудауте 5 октября от дыхательной и сердечной недостаточности скончался пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус. Мужчина, 1947 года рождения, поступил в реанимационное отделение 29 сентября с двусторонней полисегментарной пневмонией и дыхательной недостаточностью, в дальнейшем был подключен к аппарату ИВЛ. Отмечается, что у пациента были сопутствующие соматические заболевания.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.