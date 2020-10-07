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Суд Сухума установил место прописки важных свидетелей по делу Анзора Тарба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Дело Анзора Тарба (21)
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Sputnik Абхазия
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Генеральной прокуратурой Абхазии был направлен запрос в Министерство внутренних дел республики для обеспечения явки свидетеля по делу смерти Анзора Тарба, Казбека Кишмахова.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Очередное судебное заседание по делу о смерти в здании МВД задержанного Анзора Тарба состоялось в Сухумском городском суде в среду 7 октября.

На заседании представитель гособвинения прокурор Даур Амичба заявил, что Генпрокуратуре удалось получить сведения от МВД Абхазии, в которых указывались анкетные данные из личного дела экс-министра МВД Гарри Аршба и его заместителя Казбека Кишмахова, заявленных стороной обвинения в качестве свидетелей. Согласно ним, Аршба официально зарегистрирован в Ставрополе, а Кишмахов в Черкесске. Проживают ли они там фактически, пока неизвестно.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Гособвинение обратилось к суду с ходатайством о направлении запроса о необходимости явки свидетелей в суд по указанным адресам. Прокурор Амичба, подчеркнул, что и Генпрокуратура в свою очередь отправит такой же запрос.

Между сторонами возникли споры по поводу целесообразности приобщения документа с указанием анкетных данных к материалам дела.

"С июля у нас идут процессы. Можно было заблаговременно обеспечить явку свидетелей стороны обвинения. Мы против приобщения документа к материалам дела", - заявила адвокат обвиняемого сотрудника МВД Адгура Аутлева Инга Габилая, с ней согласились и ее коллеги от стороны защиты.

Даур Амичба напомнил, что не раз ходатайствовал об оглашении показаний Казбека Кишмахова без его присутствия, однако, именно сторона защиты настаивала на его вызове, также, как и на присутствии на процессе Гарри Аршба в качестве свидетеля.

"В ходе предварительного расследования было ранее установлено, что Кишмахова нет на территории Абхазии. Но не было предпринято никаких действий, не было указано, какой теперь у него адрес. Этот момент проигнорировали. Поэтому я считаю, что разумные сроки судопроизводства уже нарушаются. Давайте уже будем оглашать показания", - ответила Габилая. 

Несмотря на споры, судья Инар Кварчия принял решение приобщить анкетные данные к материалам дела и направить запросы по  месту прописки Аршба и Кишмахова для вызова на допрос.

Следующее судебное заседание состоится в Сухумском городском суде в понедельник 12 октября.

Темы:
Дело Анзора Тарба (21)

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