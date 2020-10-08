Тест на выносливость: как пройти ПЦР-диагностику на COVID-19 в Сухуме

В Инфекционной больнице Сухума проводят забор биоматериала для проверки на COVID-19, далее он отправляется в Республиканскую санитарно-бактериологическую лабораторию.

В среднем за сутки проходят тестирование от 200 до 250 человек. Проверяют только тех, у кого есть симптоматика или был контакт с больным.

О том, как в Сухуме тестируют на COVID-19, сколько нужно простоять в очереди, как попасть в "список очередников" и что нужно иметь с собой, чтобы наверняка сдать тест, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik

День первый

На часах 08:15, у входа в корпус, где проводят забор биоматериала, скопилось 30 человек, в основном люди среднего возраста. Я пришла сдавать тест уже во второй раз, потому что контактировала с заболевшими и у меня проявлялись некоторые симптомы. В первый раз тревога оказалась ложной.

Подхожу ближе и слышу возмущения тех, кто пришел сдать тест.

- Мы здесь с половины шестого уже стоим.

- Я уже третий день прихожу и не могу сдать тест.

- Да, у меня температура, но скорая приезжает только к тем, кто подыхает.

Утро у людей, стоящих в очереди, явно не задалось. Я пытаюсь подойти еще ближе и понять, что за женщина сидит у входа и что-то пишет. Встречаю знакомую, которая рассказывает, что создают списки очередников и что она пришла сдавать повторный тест, уже переболела.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Видео Sputnik Очередь в инфекционной больнице на ПЦР-диагностику

Она сотрудница Инфекционной больницы. Говорит, что была неразбериха, и сотрудники решили, что нужно составлять списки очередников самим, а не тем, кто стоит в очереди.

И да, на территорию Инфекционной больницы не пускают без масок и перчаток, хотя к наличию последнего предмета относятся не так строго. Обязательно попросят направление на ПЦР-диагностику из поликлиники по месту жительства.

В список включают ровно 20 человек, столько тестов в основном приходит в день.

Люди, которые сдают сегодня, записывались еще вчера, мне предлагают записаться на завтра. В список на завтра, как выяснилось, уже не попадаю, весь лимит выбран. Сотрудница больницы успокаивает, просит подождать, вдруг кто сегодня не придет, и меня примут. А те, кто пришел позже меня, их просит прийти завтра, чтобы записаться в список на послезавтра. Кто-то уходит с пониманием, а кто-то с возмущением.

Томительное ожидание

Тест-системы привозят к 9:00, начинается прием пациентов. Ближе к 10 утра процедуру прошли всего три человека. Некоторые из списка "на завтра" решили остаться и на что-то надеются.

Люди, которые стоят рядом со мной и пришли на повторный тест, начинают рассказывать, как переболели коронавирусной инфекцией.

"Один день была температура 37,4 - и все, больше никаких симптомов. Ни обоняние, ни вкус не пропадали", - рассказывает девушка рядом со мной.

Мужчина в очереди сомневается в ее диагнозе, уверяя девушку, что на самом деле она не болела коронавирусом, потому что непременно должна быть потеря вкуса и обоняния. У него так и было.

Интересуюсь у сотрудницы больницы, есть ли смысл ждать, та просит еще полчаса и тогда будет понятно.

Внезапно появляется пациентка, которая утверждает, что анализ у нее взяли неправильно. Это оказывается правдой и специально для нее везут новую тест-систему.

Обещанные сердобольной сотрудницей полчаса как-то превратились в два, но длительное ожидание было вознаграждено - в списке на завтра освободилось место, и оно досталось мне.

День второй

Тесты привозят к девяти, но пришла пораньше, очень боялась выпасть из списка. Людей заметно прибавилось по сравнению со вчерашним. Многие на нервах: приехали раньше всех, хотят сдать тест непременно сегодня. Но тестов, как и вчера, – всего 20. Минут через 15 меня приглашают на сдачу. Небольшой узкий кабинет, справа проводят ПЦР-диагностику, а слева - кровь на анализ.

Медики спокойны и доброжелательны. Одна записывает данные, другая берет материал для тестирования. Спрашиваю, как они справляются с этим потоком людей и возмущениями.

"Узнаем все грани человечности", - философствуя, кратко отвечает одна из них.

Сдаю тест во второй раз и уже готовлюсь к этим неприятным ощущениям. Забор берут из носа и горла с помощью специальной палочки и закрывают ее в пробирке. Со мной прощаются и говорят, что анализ может быть готов через два-три дня, чему я, конечно же, не поверила, потому что в прошлый раз ждала его неделю. В любом случае обещают позвонить, и при положительном, и при отрицательном результате.