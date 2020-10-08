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В Гагре ввели дополнительные меры из-за COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (833)
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Sputnik Абхазия
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В Абхазии с 5 октября по распоряжению президента Аслана Бжания действует ряд ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. И.о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш подписал распоряжение “Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Гагрского района от коронавирусной инфекции COVID-19”. 

Согласно распоряжению, в районе с 5 октября действуют ограничения, введенные главой государства на всей территории республики. 

Дополнительно к установленным мерам в Гагрском районе ввели следующие ограничения: 

  • организовать проведение профилактической дезинфекции мест массового посещения граждан, поручить СЭС;
  • руководителям органов госуправления, госучреждений, предприятий Гагрского района, за исключением силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и социальной сферы, аварийно-спасательных и коммунальных служб сократить до минимума нахождение работников на рабочих местах и сократить рабочий день до 14:00 с сохранением заработной платы с 7 октября до улучшения эпидемиологической ситуации;
  • преподавателям, находящимся в группе риска, старше 65 лет, в период с 7 октября оставаться дома до улучшения эпидемиологической ситуации с сохранением заработной платы;
  • приостановить деятельность образовательных кружков и танцевальных секций с 7 октября до улучшения эпидемиологической ситуации.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1 976 человек. Из них 668 выздоровели, 16 летальных случаев.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (833)

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