В Гагре ввели дополнительные меры из-за COVID-19

В Абхазии с 5 октября по распоряжению президента Аслана Бжания действует ряд ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. И.о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш подписал распоряжение “Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Гагрского района от коронавирусной инфекции COVID-19”.

Согласно распоряжению, в районе с 5 октября действуют ограничения, введенные главой государства на всей территории республики.

Дополнительно к установленным мерам в Гагрском районе ввели следующие ограничения:

организовать проведение профилактической дезинфекции мест массового посещения граждан, поручить СЭС;

руководителям органов госуправления, госучреждений, предприятий Гагрского района, за исключением силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и социальной сферы, аварийно-спасательных и коммунальных служб сократить до минимума нахождение работников на рабочих местах и сократить рабочий день до 14:00 с сохранением заработной платы с 7 октября до улучшения эпидемиологической ситуации;

преподавателям, находящимся в группе риска, старше 65 лет, в период с 7 октября оставаться дома до улучшения эпидемиологической ситуации с сохранением заработной платы;

приостановить деятельность образовательных кружков и танцевальных секций с 7 октября до улучшения эпидемиологической ситуации.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1 976 человек. Из них 668 выздоровели, 16 летальных случаев.