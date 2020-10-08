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Абхазские шахматисты обыграли команду из Татарстана в онлайн-турнире

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201008/1031071680/Abkhazskie-shakhmatisty-obygrali-komandu-iz-Tatarstana-v-onlayn-turnire-.html

Команду из Абхазии в онлайн-турнире представили десять игроков, среди которых были опытные шахматисты и юные игроки.

СУХУМ, 8 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Команда шахматистов из Абхазии одержала победу над шахматистами из Татарстана в онлайн-турнире, сообщил Sputnik администратор турнира Алмас Багателия.

По его словам, в этом году было решено провести чемпионат в онлайн формате в связи с эпидемиологической ситуацией.

Команда из Абхазии состояла из десяти игроков, среди которых был президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба, представитель от Россотрудничества Борис Накопия, шахматисты Артем Тапорян и Тимур Лакербая, а также юные спортсмены Нестор Багателия и Сарида Лаквитава.

Победитель был выбран путем сложения общего количества баллов каждого участника. Команда из Абхазии одержала победу со счетом 14:6.

"Каждый из игроков играл по две партии черным и белым цветом. Шахматисты из Татарстана очень опытные игроки, среди них есть и кандидаты в мастера спорта. Наши игроки уже привыкли к онлайн формату, единственное отличие от обычных турниров – невозможно увидеть соперника воочию", - добавил Багателия.

По словам Багателия, вскоре планируется провести новые онлайн турниры при посредничестве представительства Россотрудничества в Абхазии и Федерации шахмат республики.


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