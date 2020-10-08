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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 октября

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (508)
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201008/1031072301/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-pyatnitsu-9-oktyabrya--.html

В пятницу 9 октября на территории Черноморского побережья Абхазии будет переменная облачность, днем до +29°С.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. В пятницу 9 октября на территории Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба. 

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (508)

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