Число выявленных случаев COVID-19 в Абхазии превысило две тысячи

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2071 человек. Из них 811 выздоровели, 19 летальных случаев.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции в Абхазии протестировано 288 человек, у 95 из них диагноз COVID-19 подтвердился, и таким образом число выявленных случаев COVID-19 в стране превысило две тысячи, сообщает оперштаб по коронавирусу.

© Sputnik Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

В Гудаутский госпиталь 7 октября доставили 18 человек. На данный момент на стационарном лечении в ковидном госпитале находятся 137 пациентов, у 112 из которых диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии находятся 22 человека, состояние здоровья 55 пациентов - средней степени тяжести. После лечения выписали 13 человек.

Оперативный штаб сообщил, что 7 октября в Гудаутском госпитале скончались трое пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Пациентка 1947 года рождения поступила на лечение 1 октября с признаками двусторонней полисегментарной пневмонии, также у нее были тяжелые сопутствующие соматические заболевания. Из-за ухудшения состояния пациентку перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на проводимую терапию, женщину спасти не удалось.

© Sputnik Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

Вторая пациентка 67 лет поступила в госпиталь 2 октября с двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимую объемную терапию, ее состояние ухудшилось, и 7 октября она скончалась. Отмечается, что у женщины были сопутствующие соматические заболевания.

В тот же день в Гудаутском госпитале умер еще один пациент, 1938 года рождения, поступивший на лечение 21 сентября с признаками внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонии. Врачи проводили интенсивное лечение, но оно не помогло пациенту. У него была сопутствующая болезнь сердца, гипертония и нарушение сердечного ритма.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.