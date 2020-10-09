Заросшая память: Сухумский пантеон начали приводить в порядок

Работы по расчистке пантеона от зарослей и мусора начались три дня назад по поручению главы администрации Сухума Беслана Эшба. Пантеон не убирали уже несколько лет. За это время территория заросла деревьями и травой.

О том, как благоустраивают Сухумский пантеон, почему территория вокруг него периодически завалена мусором и о том, как решить эту проблему, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

– По-моему уже неделю работаем, – почесав затылок, задумчиво отвечает водитель трактора. – Всю территорию будем расчищать, здесь не так много площади, но заросло прилично.

Департамент по благоустройству при администрации города Сухум начал приводить пантеон в порядок три дня назад по поручению главы администрации Беслана Эшба.

© Sputnik Сухумский пантеон приводят в порядок

"Сравнительно недавно был субботник на "фуникулере". Тогда и посмотрели состояние пантеона. Он был не ухожен. Там и зеленые насаждения разрослись, и мусор. Сейчас очистительные работы проводятся, очищаем и подъездные пути, и сам пантеон приводим в порядок", – рассказал директор муниципального управления "Благоустройство" администрации Сухума Саид Кур-ипа.

Пантеон, по словам Кур-ипа, не приводили в порядок уже несколько лет. Большинство могил заросло сорняками. Безусловно, некоторые могилы убраны, стоят цветы, видно, что родственники не забывают об усопших.

"В пантеоне ухожены только несколько могил, видимо, родственники захороненных там имеют возможность и время приводить эти могилы в порядок. Не у всех, видимо, есть возможность. В основном могилы запущены", – отметил Саид Кур-ипа.

Виноваты люди

Рабочие уже успели расчистить подъездные пути. Завтра работы продолжатся непосредственно в самом пантеоне.

– Ветки и выкошенные заросли надо собрать в одну кучу и сжигать, – дает указания рабочим мужчина в ветровке, который не называет своего имени.

По его словам, все работы планируют завершить уже завтра. Однако мужчина, по всей видимости, настроен пессимистично.

"Но какой толк от того, что здесь периодически убирают? – нервно задается он вопросом. – Мы сегодня все это уберем, а завтра здесь снова будет гора мусора. Такие люди у нас, поднимаются сюда и оставляют после себя мусор, даже стыдно об этом говорить. Надо сюда проезд закрыть, иначе проблему не решить. Каждый год мы об этом говорим, а толку?"

Идея создания пантеона писателей и общественных деятелей Абхазии на Сухумской горе появилась в 1959 году, когда ушел из жизни поэт Алексей Ласурия. Однако открылся пантеон в 1965 году, и первым, кого там похоронили, стал первый секретарь Гулрыпшского райкома партии Григорий Пилия. В пантеоне покоятся такие известные писатели, как Кязым Агумаа, Иван Тарба, актриса Минадора Зухба, актер Шарах Пачалиа, ученый Михаил Трапш и многие другие.

© Sputnik Сухумский пантеон приводят в порядок

Периодически пантеон приводят в порядок неравнодушные люди. Еще в 2014 году работники Абхазского государственного университета совместными усилиями провели там субботник. В 2017 году уборкой пантеона занялись депутаты сухумского Горсобрания.

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