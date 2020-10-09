Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В выходные дни, 10 и 11 октября в Абхазии сохранится переменная облачность, в воскресенье местами возможен кратковременный дождь.

СУХУМ, 9 окт – Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, в воскресенье местами возможен кратковременный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему находится в зоне влияния барического поля, повышенного атмосферного давления и незначительной смены воздушных масс.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер, слабый и умеренный 2 – 7м/с, в порывах от 8 до13м/с.

Температура воздуха ночью от +13 до +18°С, днем от +20 до +25°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение морской воды – умеренное и значительное, 2-4 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.