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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (509)
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Sputnik Абхазия
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В выходные дни, 10 и 11 октября в Абхазии сохранится переменная облачность, в воскресенье местами возможен кратковременный дождь.

СУХУМ, 9 окт – Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, в воскресенье местами возможен кратковременный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему находится в зоне влияния барического поля, повышенного атмосферного давления и незначительной смены воздушных масс.

Атмосферное давление –  нестабильное.

Ветер, слабый и умеренный  2 – 7м/с, в порывах от 8 до13м/с.

Температура воздуха ночью от +13 до +18°С, днем от +20 до +25°С.

Температура морской воды  +23°С.

Волнение морской воды –  умеренное и значительное, 2-4 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (509)

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