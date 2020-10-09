01:00 10 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.03
  • EUR90.72
Поиск
Авария в районе села Кындыг со смертельным исходом

Два человека погибли в автокатастрофе в районе села Кындыг

© Фото : МЧС Абхазии
В Абхазии
Получить короткую ссылку
446004
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/09/1031080568.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201009/1031080533/Dvoe-chelovek-pogibli-v-avtokatastrofe-v-rayone-sela-Kyndyg.html

На место происшествия прибыли спасатели и пожарные ПСЧ Очамчырского района МЧС Абхазии.

СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло вечером 9 октября на трассе Псоу-Ингур, в районе села Кындыг Очамчырского района, сообщает МЧС Абхазии на своей странице в Фейсбуке.

Столкнулись два легковых автомобиля: ВАЗ-2107 и Форд. Водители обоих транспортных средств получили травмы несовместимые с жизнью. Это были Оганес Хачатурян и Отар Габуния.

На место происшествия прибыли спасатели и пожарные ПСЧ Очамчырского района МЧС Абхазии, они помогли извлечь погибших из искореженных автомобилей.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Вкус осени: сезонный урожай на прилавках Абхазии
Маски и без шоу: как в Абхазии соблюдают ограничения из-за COVID-19
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться