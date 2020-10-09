Два человека погибли в автокатастрофе в районе села Кындыг

На место происшествия прибыли спасатели и пожарные ПСЧ Очамчырского района МЧС Абхазии.

СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло вечером 9 октября на трассе Псоу-Ингур, в районе села Кындыг Очамчырского района, сообщает МЧС Абхазии на своей странице в Фейсбуке.

Столкнулись два легковых автомобиля: ВАЗ-2107 и Форд. Водители обоих транспортных средств получили травмы несовместимые с жизнью. Это были Оганес Хачатурян и Отар Габуния.

На место происшествия прибыли спасатели и пожарные ПСЧ Очамчырского района МЧС Абхазии, они помогли извлечь погибших из искореженных автомобилей.