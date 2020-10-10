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Конституция РА.

В Абхазии создана Комиссия по Конституционной реформе

© Sputnik Илона Хварцкия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. В целях разработки поправок к Конституции Республики Абхазия, направленных на реформирование системы государственной власти и управления, президент Аслан Бжания подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Какие изменения вносились в Конституцию Абхазии
© Sputnik Гуния Леон
Изменения в Конституции Абхазии за 20 лет

Руководить Комиссией будет Нателла Акаба - председатель правления Ассоциации женщин Абхазии.

В состав Комиссии также вошли юристы и общественные деятели страны: Астамур Аппба, Саида Бутба, Виталий Габния, Гиви Габния, Саид Гезердава, Кама Джинджолия, Арда Инал-ипа, Тамаз Кецба, Олег Папаскири, Диана Пилия, Сергей Смыр, Батал Табагуа, Алхас Тхагушев, Астамур Тания.

Конституция Абхазии были принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием.

Изменения в Конституцию вносились несколько раз.

В 1999 году был отменен принцип несменяемости судей, с этого времени судьи стали избираться сроком на пять лет.

В 2014 году был создан Конституционный суд Абхазии, а также закреплено положение о том, что в Конституцию не могут вноситься поправки упраздняющие или ограничивающие права и свободы человека и гражданина, направленные на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Абхазии, направленные против принципа народовластия, разделение властей, изменение государственной формы собственности на землю и другие природные ресурсы, а также статуса государственного языка.

Сформирован Конституционный суд Абхазии>>

В феврале 2016 года в силу вступил Запрещающий аборты законопроект "О государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка", вносящий поправки в Конституцию республики. 18 декабря 2015 года депутаты Парламента Абхазии приняли его в окончательном чтении.

 


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