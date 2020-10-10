Создана группа по подготовке к формированию общего пространства между Абхазией и Россией

Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией был подписан 24 ноября 2014 года.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания издал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений к проекту Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации.

Председателем рабочей группы назначен руководитель Администрации президента Абхазии Алхас Квициния. Всего в составе рабочей группы десять человек, в числе которых вице-премьер, министр экономика Кристина Озган, министр юстиции Анри Барциц, депутаты Парламента и другие политические деятели.

Президенты Абхазии и России подписали Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве 24 ноября 2014 года. Положения договора предусматривают проведение скоординированной внешней политики, создание общего пространства обороны и безопасности, а также общего социального и экономического пространства.