Минздрав Абхазии подготовит спецблоки в районах для лечения зараженных COVID-19

Решение о создании дополнительных блоков для лечения больных коронавирусом при районных больницах было принято Координационным штабом по защите населения по поручению президента Абхазии Аслана Бжания в связи с ухудшением эпидобстановки.

СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В районных медучреждениях и Инфекционной больнице Абхазии будут размещены 100 коек для лечения больных коронавирусом легкой и средней степени тяжести, рассказал в интервью радио Sputnik министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

По его словам, в Гагрской районной больнице практически завершен ремонт отделения, где будут размещены 20 коек для принятия инфицированных. К 12-13 октября принимать больных сможет и Инфекционная больница республики, где будут установлены 30 коек.

Министр сообщил, что продолжается ремонт обсервационного отделения в Сухумской городской больнице, которое сможет разместить 20 пациентов с сопутствующими кардиологическими и неврологическими заболеваниями.

В течение двух недель пациентов с симптомами коронавируса смогут принимать и в Очамчырской районной больнице, куда смогут обращаться и жители Ткуарчалского района. Всего отделение будет рассчитано на 20 койко-мест.

В районной больнице Гала после окончания ремонтных работ также будут установлены 10 коек для приема и лечения больных коронавирусом.

"Все это делается для разгрузки Гудаутского госпиталя, так как это в первую очередь центр для лечения тяжелобольных с COVID-19. Нужно распределить группу пациентов, чтобы облегчить работу госпиталя. Мы обеспечили его кадрами, подключили большие бригады студентов медколледжа в качестве младшего медперсонала. Персонал, который будет работать с инфицированными в районных больницах, уже давно прошел инструктаж, знает, какие препараты нужно применять, все протоколы утверждены Минздравом", - отметил министр.

Цахнакия отметил, что все отделения при районных больницах будут созданы с учетом санитарных норм. Для того, чтобы избежать контакта инфицированных с другими больными, в отделениях будут создан отдельный вход и выход.

"Создание таких отделений – весьма серьезная нагрузка на экономику государства, так как лечение одного не тяжелого пациента обходится порядка 30 000 рублей, не считая средств самозащиты. Но если и дальше количество больных будет увеличиваться, то у нас есть дополнительные койки при различных учреждениях, и они будут задействованы", – добавил он.

За весь период пандемии в Абхазии было выявлено 2170 инфицированных, из них 814 человек выздоровели и 21 умерли. На лечении в Гудаутском госпитале находятся 138 пациентов, 15 в тяжелом состоянии и 35 средней тяжести.