Минздрав передал Гагрской больнице лекарства и медизделия для лечения COVID-19

На сегодняшний день в Абхазии выявлено 2257 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Министерство здравоохранения передало Гагрской центральной районной больнице препараты и медизделия для лечения COVID-19 на сумму более одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

Поставка осуществлена в рамках программы по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Заместитель министра здравоохранения Вахтанг Вардания осмотрел больницу и оценил готовность медучреждения к приему больных, говорится в сообщении.

Главврач Вячеслав Аргун проинформировал замминистра, что Гагрская ЦРБ уже подготовила 20 койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Сейчас у нас лежит один пациент с диагнозом COVID-19, и еще трое ждут результатов ПЦР-теста", - сообщил Аргун.

По данным на 10 октября, в Гудаутском ковидном центре находятся 163 человека, из них подтвержденных на COVID-19 – 158 пациентов, в тяжелом состоянии – 21 человек, средней степени тяжести – 29.

Ранее министр здравоохранения Тамаз Цахнакия сообщил, что районные больницы будут принимать больных коронавирусом в специальных отделениях.