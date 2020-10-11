Рожденная на войне: Абхазской армии исполнилось 28 лет

Создание Министерства обороны проходило не в мирное время, а в самый разгар Отечественной войны народа Абхазии. Спешно созданное ведомство сумело организовать системное сопротивление оккупационным грузинским войскам.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Председатель Президиума Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба 11 октября 1992 года подписал Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата официально считается днем создания Вооруженных сил Абхазии — днем рождения Абхазской армии.

Прослеживая историю создания Вооруженных сил Абхазии, историк Валико Пачулия в "Книге вечной памяти" (1997) пишет, что на пятый день Отечественной войны народа Абхазии, 18 августа 1992 года Президиум Верховного Совета Абхазии издал Указ о создании Государственного комитета обороны Абхазии под председательством Владислава Ардзинба.

"В руках ГКО сосредотачивалась вся полнота власти по обороне республики. Командующим Вооруженными силами Абхазии был назначен полковник Виктор Какалия, а начальником штаба - полковник Султан Сосналиев, который прибыл 15 августа 1992 года в Абхазию добровольцем из Кабардино-Балкарии. Приказом ГКО командиром Гумистинского оборонительного рубежа назначается майор Мушни Хварцкия, полковник Сергей Дбар командируется на Бзыбский оборонительный рубеж", - отмечает ученый.

2 октября 1992 года абхазские воинские формирования совместно с добровольческими отрядами освободили город Гагра, а 6 октября – всю северо-западную часть Абхазии.

"В целях создания боеспособной регулярной армии 11 октября 1992 года Президиум Верховного Совета Республики Абхазия издал Указ №8 о создании Министерства обороны и Генерального штаба Республики Абхазия. Исполняющим обязанности министра обороны был назначен полковник Владимир Аршба, который стал командующим Вооруженными силами после подписания Московского соглашения, а начальником Генерального штаба ВС был назначен Султан Сосналиев", - пишет ученый.

Наряду с Генштабом в Минобороны стали формироваться управления, отделы и службы. 28 октября 1992 года были созданы служба тыла Вооруженных сил, управление вооружения и техники, медицинская служба.

"В ходе войны в структуре Минобороны был создан институт по работе с личным составом, который затем был преобразован в институт комиссаров. Главным комиссаром Вооруженных сил Абхазии был назначен полковник Сергей Шамба", - говорится в издании.

8 января 1993 года Президиум Верховного Совета принял постановление о назначении председателя Президиума Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба главнокомандующим Вооруженными силами страны.

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