Юбилей научного центра: Абхазскому институту гуманитарных исследований 95 лет

Современный АбИГИ им. Гулиа был образован 11 октября 1925 года как Академия абхазского языка и литературы. В мае 1930 года Народный комиссариат просвещения Абхазии постановил преобразовать его в Научно-исследовательский институт абхазского языка и литературы.

Об истории создания Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа и о том, какую роль выполняло научное учреждение в событиях, происходивших в республике, читайте в материале Sputnik.

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Как создавался научный центр

Академия абхазского языка и литературы была создана по инициативе ученого кавказоведа, академика Николая Марра. Научное учреждение вошло в секцию абхазоведения при Абхазском научном обществе. Почетным председателем Академии был избран инициатор ее создания Николай Марр, сначала учреждение возглавил нарком просвещения Абхазии Андрей Чочуа, а затем – Дмитрий Гулиа.

"Абхазы – люди с многовековой историей и традициями, которые сумели сохранить свой язык, культуру, свою идентичность, несмотря на те тяжелые испытания, с которыми им приходилось сталкиваться. Николай Марр, изучавший абхазский язык, понимал, что необходимо сохранить историю и язык народа, для этого нужно было создать исследовательский очаг", - отмечает директор Абхазского института гуманитарных исследований, кандидат филологических наук Арда Ашуба.

После создания Академии абхазского языка и литературы началась работа по созданию плана работы, направленной на изучение языка, обучению нового поколения ученых кадров.

"Было важно изучить культуру абхазов, их песни, танцы, религию, археологию и многое другое. С созданием научного центра стало возможным более глубоко изучать историю и культуру Абхазии. Вспомним книгу "История Абхазии" Дмитрия Гулиа, которая вышла в 1925 году, несмотря на то, что прошло много лет, это издание во многом остается актуальным и по сей день", - сказал директор АбИГИ.

В августе 1931 года "во избежание параллелизма и в целях концентрации научных сил" президиум Центрального исполнительного комитета Абхазии принимает решение о слиянии Абхазского научного общества с Научно-исследовательским институтом абхазского языка и литературы, получившим с этого момента новое наименование — Абхазский научно-исследовательский институт краеведения (АбНИИК).

Решение Центрального исполнительного комитета Абхазии от 1931 года о слиянии Абхазского научного общества с Научно-исследовательским институтом абхазского языка и литературы дало новый импульс научной работы.

Способ сохраниться

Давая оценку созданию Академии абхазского языка и литературы, который впоследствии стал Абхазским институтом гуманитарных исследований, Арда Ашуба сказал, что это событие способствовало сохранению истории и культуры абхазов.

"Есть научные направления, которые не могут меняться с течением времени — это язык, литература, фольклор, искусство, этнография, этнология, ареология и так далее. Но есть направления, которые требуют нового подхода, поэтому мы открыли отдел источниковедения. Ученые находят публикации зарубежных ученых, сделанных в различное время и на разных языках. Сохранение этих материалов имеет большое значение", - говорит директор АбИГИ.

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По его словам, в настоящее есть молодое поколение, которое хочет изучать свой язык, литературу, культуру. При этом Ашуба отметил, что нужно создавать условия для того, чтобы связь научных поколений не прерывалась и чтобы количество желающих заниматься наукой было больше.

"После Отечественной войны народа Абхазии в институте издали около 500 книг, наше научное учреждение взаимодействует со многими институтами, университетами, музеями за пределами страны", - подчеркнул он.

Во время Отечественной войны народа Абхазии в октябре 1992 года Абхазский институт и Центральный государственный архив Абхазии сожгли грузинские военные, уничтожив в одночасье все труды абхазских ученых, ценные рукописи. Научные сотрудники АбИГИ принимали активное участие в боевых действиях в борьбе за свободу республики, семеро из них удостоены высокого звания "Герой Абхазии".

Сегодня в Абхазском институте гуманитарных исследований трудятся 145 человек. Круг научных работ в АбИГИ очень широк, и для того, чтобы развивать в полной мере, необходимо поддержать исследователей.