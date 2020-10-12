Общее экономическое пространство с Россией: чем займется группа, созданная Асланом Бжания

Аслан Бжания 9 октября издал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений к проекту Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией на основе гармонизации законодательства обеих стран.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Помощник президента Абхазии по стратегическим коммуникациям Ренат Карчаа в интервью радио Sputnik рассказал о том, чем займется рабочая группа по подготовке предложений к проекту Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией.

"В ноябре 2014 года между Российской Федерацией и Республикой Абхазия был подписан Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Проблема негармонизированного законодательства досталась нынешней власти в наследство от предыдущей власти. По договору, на гармонизацию законодательства было отведено три года, по обязательствам любого уровня надо отвечать, тем более по обязательствам, закрепленным в межгосударственных договорах", - отметил он.

Именно по этой причине президент Аслан Бжания подписал распоряжение о создании рабочей группы, в которую вошли представители Парламента, правительства, подчеркнул Карчаа.

"Суть работы этой комиссии должна состоять в выработке предложений. Есть российская версия плана, есть версия плана с корректировками правительства Абхазии, но суть не в плане, план - это всего лишь некая последовательность, сопряженная со сроками. Самое главное – содержание, и очень многое из выработанного содержания потом придется упаковывать в законы или нормативно-правовые акты", - сказал Карчаа.

Вместе с тем он заметил, что среди предложений российской стороны есть те, что вызвали негативный резонанс в абхазском обществе.

"Это вопрос, который связан со снятием ограничений покупки недвижимости иностранным гражданам. Также резонансным получился вопрос, связанный с электроэнергетикой, ряд положений закона об энергетике, по мнению российской стороны, создают препятствия для вхождения российских инвесторов на энергетический рынок Абхазии. Всего предложений 46, среди них есть масса пунктов, в разработке и принятии которых Абхазия заинтересована значительно больше, чем Россия", - отметил помощник президента Абхазии.

Абхазия и Россия как стратегические партнеры будут искать общие знаменатели по многим вопросам, говорит он.

"Абхазия сегодня нуждается в привлечении инвестиций, в развитии рыночной экономики, наше законодательство в этом смысле пока далеко от идеального состояния, очень много белых пятен, до конца не урегулированных моментов, надо их исправлять", - подытожил он.

Председателем рабочей группы назначен руководитель Администрации президента Абхазии Алхас Квициниа. Всего в составе рабочей группы десять человек, в числе которых вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр юстиции Анри Барциц, депутаты Парламента и другие политические деятели.

Президенты Абхазии и России подписали Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве 24 ноября 2014 года. Положения договора предусматривают проведение скоординированной внешней политики, создание общего пространства обороны и безопасности, а также общего социального и экономического пространства.