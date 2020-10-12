Двое школьников из Абхазии стали победителями конкурса "Победа – одна на всех!"

В конкурсе приняли участие школьники 14–17 лет из 14 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Южной Осетии, а также Италии и Франции.

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Стали известны имена победителей международного конкурса "Победа – одна на всех!", среди 35 победителей из 11 стран мира двое школьников из Абхазии, сообщает Оргкомитет конкурса.

Это ученики 10-го класса гагрской средней школы имени Гагарина Давид Вижул и Осман Исомов.

Международный конкурс для школьников "Победа – одна на всех!" – это информационно-просветительский проект по выявлению общих исторических героев народов России и зарубежных стран. Он направлен на формирование интереса молодежи к изучению истории своей страны, в том числе на примере героических подвигов соотечественников и памятных событий Великой Отечественной войны. Участники конкурса в своих странах вели поиск сведений о людях, героически сражавшихся на фронте или работавших в тылу в 1941–1945 годах, которые вне зависимости от места рождения, национальности и религии внесли вклад в общее дело разгрома немецко-фашистских захватчиков. Результаты исследований школьники представляли в своих школах в виде уроков-презентаций.

В конкурсе приняли участие школьники 14–17 лет из 14 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Южной Осетии, а также Италии и Франции.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что большое число молодых людей из многих стран мира провели огромную исследовательскую работу. Они восстановили тысячи фактов времен Второй мировой войны, которые происходили на территории их родных сел и городов. Это неоценимый личный вклад каждого участника в сохранение исторической памяти.

Представительства Россотрудничества за рубежом выступили в роли страновых кураторов акции, вместе с органами управления образованием организовали работу национальных штабов и почти.

"Охват проекта составил почти 9 тысяч участников из 300 зарубежных школ. Это хороший показатель вовлеченности. Мы еще раз убедились, что проекты, направленные на изучение совместной истории народов России и зарубежных стран, вызывают живой интерес у ребят", – считает глава Оргкомитета, заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов.

Проект "Победа – одна на всех!" задуман и осуществлен Россотрудничеством совместно с движением "Сделаем вместе!" в год 75-летия Победы.

Предыдущий международный конкурс "Наши герои", состоявшийся в 2019 году, был посвящен изучению совместной истории народов России и стран ближнего зарубежья.