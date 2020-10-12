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Новые часы перед гостиницей Абхазия в Сухуме

Сухумское время: на набережной Махаджиров установили новый циферблат

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Новые часы были привезены из Европы и установлены по инициативе владельца гостиничного комплекса "Абхазия".

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Новый циферблат установили перед гостиницей "Абхазия" в Сухуме, об этом рассказала совладелица ресторана "Абхазия" Мадина Бигуаа.

Часы, как отметила Мадина Бигуаа, были установлены по инициативе основного совладельца гостиницы "Абхазия" Владимира Бигуаа.

"Часы пока в процессе установки. Скоро будет торжественное открытие. В скором будущем планируем сделать надпись "Абхазия, Сухум" на абхазском языке", – поделилась планами  она.

По словам Мадины Бигуаа, жители и гости столицы заинтересованно реагируют на появление циферблата на набережной.

"Люди замечательно реагируют на часы. Действительно, циферблат очень хорошего качества. Он был заказан в Европе. На мой взгляд, это тот дизайн, который органично сочетается с архитектурой Абхазии. По мне, они идеально вписались в это пространство", – добавила она.

Новые часы перед гостиницей Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые часы перед гостиницей "Абхазия"

Посетители набережной неспешно разглядывают новинку. Кто-то останавливается, чтобы полюбоваться циферблатом, а кто-то, чтобы сфотографироваться.

Новые часы перед гостиницей Абхазия в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые часы перед гостиницей "Абхазия" в Сухуме

"Я уже много лет живу в Сухуме. Если спросить у сухумчан, где ты находишься, часто можно услышать ответ: "У часов". И все понимали, что речь идет о циферблате на здании городской администрации. Теперь появились новые часы, и фраза "у часов", боюсь, что может запутать",  – шутит сухумчанин Дмитрий Габелия.

Как признается горожанин, ему понравились новые часы в знаковом для Сухума месте. 

"Циферблат очень красивый. Мы ждали его с того момента, как узнали о планах его установить. Я тоже сегодня впервые увидел эти часы. Пусть время всегда идет только вперед", – добавил он.

Новые часы у гостиницы Абхазия в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новые часы у гостиницы "Абхазия" в Сухуме

Ресторан "Абхазия", который относится к одноименному гостиничному комплексу, был открыт в августе 2020 года. В планах собственника поэтапная реконструкция всего гостиничного комплекса.

© Sputnik / Е. Кузин
"Абхазия" начинается с кафе: в Сухуме начали восстановление легендарной гостиницы

Гостиница "Абхазия" в Сухуме была построена в 1930-х годах известным советским архитектором Владимиром Щуко. Комплекс занимает площадь в тридцать тысяч квадратных метров, его территория ограничена улицами Лакоба, Леона, Аидгылара и набережной Махаджиров.

Гостиничный комплекс включал в себя несколько различных зданий, в том числе бассейн, кофейню, булочную. Отель считался одним из лучших в СССР. В 80-х годах ХХ века в этой гостинице располагалось Абхазское отделение старейшей советской туркомпании "Интурист".
Здание гостиницы "Абхазия" полностью сгорело во время пожара в 1985 году.

25 декабря 2007 года Парламент Абхазии принял закон "О приватизации имущественного комплекса гостиницы "Абхазия". Объект приватизировала компания "Континенталь", которая с учетом приватизационного сбора и государственных пошлин выплатила 73 миллиона рублей.


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