Сухумское время: на набережной Махаджиров установили новый циферблат

Новые часы были привезены из Европы и установлены по инициативе владельца гостиничного комплекса "Абхазия".

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Новый циферблат установили перед гостиницей "Абхазия" в Сухуме, об этом рассказала совладелица ресторана "Абхазия" Мадина Бигуаа.

Часы, как отметила Мадина Бигуаа, были установлены по инициативе основного совладельца гостиницы "Абхазия" Владимира Бигуаа.

"Часы пока в процессе установки. Скоро будет торжественное открытие. В скором будущем планируем сделать надпись "Абхазия, Сухум" на абхазском языке", – поделилась планами она.

По словам Мадины Бигуаа, жители и гости столицы заинтересованно реагируют на появление циферблата на набережной.

"Люди замечательно реагируют на часы. Действительно, циферблат очень хорошего качества. Он был заказан в Европе. На мой взгляд, это тот дизайн, который органично сочетается с архитектурой Абхазии. По мне, они идеально вписались в это пространство", – добавила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новые часы перед гостиницей "Абхазия"

Посетители набережной неспешно разглядывают новинку. Кто-то останавливается, чтобы полюбоваться циферблатом, а кто-то, чтобы сфотографироваться.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новые часы перед гостиницей "Абхазия" в Сухуме

"Я уже много лет живу в Сухуме. Если спросить у сухумчан, где ты находишься, часто можно услышать ответ: "У часов". И все понимали, что речь идет о циферблате на здании городской администрации. Теперь появились новые часы, и фраза "у часов", боюсь, что может запутать", – шутит сухумчанин Дмитрий Габелия.

Как признается горожанин, ему понравились новые часы в знаковом для Сухума месте.

"Циферблат очень красивый. Мы ждали его с того момента, как узнали о планах его установить. Я тоже сегодня впервые увидел эти часы. Пусть время всегда идет только вперед", – добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новые часы у гостиницы "Абхазия" в Сухуме

Ресторан "Абхазия", который относится к одноименному гостиничному комплексу, был открыт в августе 2020 года. В планах собственника поэтапная реконструкция всего гостиничного комплекса.

Гостиница "Абхазия" в Сухуме была построена в 1930-х годах известным советским архитектором Владимиром Щуко. Комплекс занимает площадь в тридцать тысяч квадратных метров, его территория ограничена улицами Лакоба, Леона, Аидгылара и набережной Махаджиров.

Гостиничный комплекс включал в себя несколько различных зданий, в том числе бассейн, кофейню, булочную. Отель считался одним из лучших в СССР. В 80-х годах ХХ века в этой гостинице располагалось Абхазское отделение старейшей советской туркомпании "Интурист".

Здание гостиницы "Абхазия" полностью сгорело во время пожара в 1985 году.

25 декабря 2007 года Парламент Абхазии принял закон "О приватизации имущественного комплекса гостиницы "Абхазия". Объект приватизировала компания "Континенталь", которая с учетом приватизационного сбора и государственных пошлин выплатила 73 миллиона рублей.