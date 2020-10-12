Специалисты из России приступили к ремонту томографа в Гудаутском ковидном госпитале

Компьютерный томограф прекратил функционировать в Гудаутском госпитале после двух дней эксплуатации.

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Специалисты из России приступили к диагностике компьютерного томографа в Гудаутском ковидном центре, который вышел из строя на прошлой неделе, сообщили на радио Sputnik в пресс-службе Минздрава Абхазии.

"Специалисты уже приехали. Они находятся в Гудаутском ковидном центре. Это не те специалисты, которые устанавливали аппарат. Их всего трое - один главный специалист и двое его помощников. Они уже проводят диагностику, выясняют причину, почему аппарат перестал работать. После этого приступят к ремонту", - отметили в пресс-службе.

Когда заработает томограф, пока неизвестно.

Как отметили в пресс-службе специалисты, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, обещали в кратчайшие сроки ввести в строй компьютерный томограф.

Аппарат компьютерной томографии доставили в Гудаутскую центральную районную больницу 2 сентября. Медицинское оборудование было приобретено движением абхазских бизнесменов "Мы – Вместе".

Пока томограф не работает, снимки делаются с помощью передвижного рентген-аппарата.