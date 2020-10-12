Карантин введен в управлении социального обеспечения администрации Сухума

Работники управления социального обеспечения администрации освобождены от обязанности присутствовать на рабочем месте с 12 по 26 октября 2020 года.

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение об установлении ограничительных мероприятий в управлении социального обеспечения администрации города. Об этом сообщается на сайте администрации.

Карантин введен в связи с ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, угрозой распространения заболевания среди работников управления социального обеспечения, а также в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача столицы Аллы Беляевой, говорится в сообщении.

Работники управления социального обеспечения администрации освобождены от обязанности присутствовать на рабочем месте с 12 по 26 октября 2020 года.

В связи с этим приостановлен личный прием граждан в управлении социального обеспечения на тот же период.