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Раньше срока: две Сухумские школы отправили на каникулы

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (847)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201012/1031090507/Ranshe-sroka-dve-Sukhumskie-shkoly-otpravili-na-kanikuly.html

Все остальные школы города Сухум продолжат работу в штатном режиме до осенних каникул, которые начнутся в школах республики с 19 октября.

СУХУМ, 12 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумские школы №2 и №10 отправили на досрочные каникулы из-за того, что у части педагогов подозрение на COVID-19, сообщила корреспонденту Sputnik начальник Управления образования при Администрации города Сухум Астанда Таркил. 

© Sputnik
Карантин введен в управлении социального обеспечения администрации Сухума

"С завтрашнего дня у нас две школы будут на две недели отправлены на досрочные каникулы в связи с тем, что во-первых, часть детей не ходит в школу, во-вторых, часть педагогов мы отправили на самоизоляцию. У них COVID-19 не подтвержден, но есть признаки ОРВИ", - пояснила Таркил. 

Остальные школы Сухума работают в обычном режиме. Осенние каникулы для них начнутся, как и планировалось, через неделю, с 19 октября. 

Астанда Таркил добавила, что Управление образования ежедневно мониторит ситуацию в школах и садах Сухума. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (847)

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