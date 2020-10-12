Раньше срока: две Сухумские школы отправили на каникулы

Все остальные школы города Сухум продолжат работу в штатном режиме до осенних каникул, которые начнутся в школах республики с 19 октября.

СУХУМ, 12 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумские школы №2 и №10 отправили на досрочные каникулы из-за того, что у части педагогов подозрение на COVID-19, сообщила корреспонденту Sputnik начальник Управления образования при Администрации города Сухум Астанда Таркил.

"С завтрашнего дня у нас две школы будут на две недели отправлены на досрочные каникулы в связи с тем, что во-первых, часть детей не ходит в школу, во-вторых, часть педагогов мы отправили на самоизоляцию. У них COVID-19 не подтвержден, но есть признаки ОРВИ", - пояснила Таркил.

Остальные школы Сухума работают в обычном режиме. Осенние каникулы для них начнутся, как и планировалось, через неделю, с 19 октября.

Астанда Таркил добавила, что Управление образования ежедневно мониторит ситуацию в школах и садах Сухума.