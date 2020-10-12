00:17 13 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.02
  • EUR91.00
Поиск

В Абхазии выявлено 86 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
Получить короткую ссылку
46401
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/11/1030955562.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201012/1031090569/V-Abkhazii-vyyavleno-86-novykh-sluchaev-COVID-19.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигает 2343. Выздоровели 854 человека, летальных случаев 23.

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 285 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 86 из них, сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Абхазии.

Оперштаб сообщает также о двух скончавшихся пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Динамика роста случаев COVID-19 в Абхазии
© Sputnik
Динамика роста случаев COVID-19 в Абхазии

Пациентка 1944 года рождения, поступившая в Гудаутскую ЦРБ 10 октября, скончалась на следующий день от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.

В тот же день 11 октября в Гудаутском госпитале скончался ковид положительный пациент, 1969 года рождения, поступивший в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ 10 октября с тяжелой дыхательной недостаточностью и двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимую терапию, в воскресенье утром пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были тяжелые сопутствующие соматические заболевания.

Динамика роста случаев COVID-19 в Абхазии
© Sputnik
Динамика роста случаев COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ЦРБ находятся 173 человека, из них подтвержденных на COVID-19 158 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, средней степени тяжести - 34 , выписано 25 пациентов.

Всего в Гудаутский госпиталь за два дня было доставлено 37 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

  • Все последние новости по ситуации с коронавирусом в Абхазии и в мире смотрите в спецпроекте Sputnik

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Вкус осени: сезонный урожай на прилавках Абхазии
Бесполезное в прекрасное: художница из Геленджика создает скульптуры из мусора
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться