В Абхазии выявлено 86 новых случаев COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигает 2343. Выздоровели 854 человека, летальных случаев 23.

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 285 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 86 из них, сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Абхазии.

Оперштаб сообщает также о двух скончавшихся пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19.

© Sputnik Динамика роста случаев COVID-19 в Абхазии

Пациентка 1944 года рождения, поступившая в Гудаутскую ЦРБ 10 октября, скончалась на следующий день от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.

В тот же день 11 октября в Гудаутском госпитале скончался ковид положительный пациент, 1969 года рождения, поступивший в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ 10 октября с тяжелой дыхательной недостаточностью и двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимую терапию, в воскресенье утром пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были тяжелые сопутствующие соматические заболевания.

© Sputnik Динамика роста случаев COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ЦРБ находятся 173 человека, из них подтвержденных на COVID-19 158 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, средней степени тяжести - 34 , выписано 25 пациентов.

Всего в Гудаутский госпиталь за два дня было доставлено 37 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.