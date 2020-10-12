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Прогноз погоды на вторник 13 октября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (511)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием пониженного атмосферного давления и теплой массы воздуха с юга.

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Во вторник 13 октября ожидается облачная погода без осадков сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием пониженного атмосферного давления и теплой массы воздуха с юга.

Ветер слабый и умеренный, 2 – 7 метров в секунду

Температура воздуха ночью от +13°С  до +18°С,  днем от +23°С  до +28°С.

Температура морской воды  +24°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное (2-3 балла).

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (511)

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