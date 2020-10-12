Прогноз погоды на вторник 13 октября

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Во вторник 13 октября ожидается облачная погода без осадков сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием пониженного атмосферного давления и теплой массы воздуха с юга.
Ветер слабый и умеренный, 2 – 7 метров в секунду
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное (2-3 балла).
Относительная влажность воздуха 60-80%.
Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.