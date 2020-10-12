Прогноз погоды в Абхазии на неделю

Всю неделю синоптики прогнозируют устойчивую погоду в Абхазии, но в воскресенье возможен дождь с грозой.

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. В течение недели погода Черноморского побережья Абхазии устойчива, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

С понедельника по пятницу территория окажется под влиянием повышенного атмосферного давления и теплой массы воздуха с юга. Переменная облачность, без осадков.

В выходные дни погоду будет формировать Средиземноморский циклон. В субботу преимущественно без осадков, а в воскресенье из-за прохождения холодного атмосферного фронта временами дождь, переходящий в ливневый дождь, возможна гроза.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +22°С до +27°С.