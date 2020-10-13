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Сухумское художественное училище закрылось на двухнедельный карантин

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (849)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигает 2343. Выздоровели 854 человека, летальных случаев 23.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Сухумском художественном училище имени Александра Чачба объявлен карантин до 27 октября, сказал в интервью Sputnik директор училища Амиран Адлейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Два дня назад стало известно о том, что одна из студенток заболела коронавирусом, случаи заболевания были и до этого. В беседе с заместителем министра культуры Динарой Смыр я сообщил о ситуации, затем по решению министра Гудисы Агрба был объявлен двухнедельный карантин в училище", - отметил он.

В условиях быстрого распространения COVID-19 необходимо предпринимать меры по защите студентов и преподавателей Сухумского художественного училища, подчеркнул Адлейба.

"В условиях распространения коронавируса наша медицина испытывает большую нагрузку, поэтому, думаю, что мы все должны сделать все возможное для того, чтобы эта нагрузка не становилась еще больше", - заметил он.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигает 2343. Выздоровели 854 человека, летальных случаев 23.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 173 человека, из них подтвержденных на COVID-19 158 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, средней степени тяжести - 34 , выписано 25 пациентов.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (849)

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