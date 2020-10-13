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Экзамен на меткость: российские военные в Абхазии провели тактические стрельбы

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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К проверочным мероприятиям было привлечено более двух тысяч военнослужащих из разных подразделений соединения Южного военного округа.

СУХУМ, 13 окт - Sputnik. В рамках итоговых мероприятий боевой подготовки в 2020 году военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии выполнили экзаменационные тактические стрельбы, сообщает пресс-служба ЮВО.

© Sputnik / Денис Абрамов
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На полигонах Цабал и Нагвалоу офицеры вышестоящего штаба базы оценили навыки командирского состава и слаженность подразделений по организации и ведению оборонительного боя в горах и на морском побережье, говорится в сообщении.

Военнослужащие мотострелковых подразделений действовали во взаимодействии с танковым, артиллерийским, огнеметным подразделениями, а также силами и средствами ПВО соединения.

Для качественной оценки поражения целей при выполнении боевых стрельб военнослужащие использовали современные комплексы радиоуправляемого полевого стрельбищного оборудования (ПСО-Р), оснащенные компьютерами и радиопередающими устройствами.

Ведение огня производилось по грудным и ростовым мишеням из различного штатного вооружения, в том числе пистолетов Макарова (ПМ), автоматов Калашникова АК-74 и снайперских винтовок Драгунова СВД.

Всего к проверочным мероприятиям было привлечено более двух тысяч военнослужащих разнородовых подразделений соединения ЮВО.


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