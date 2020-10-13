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Администрация президента

"Аруаа" призвала власти Абхазии обратиться к Путину за медпомощью

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (849)
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Sputnik Абхазия
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В ветеранской организации "Аруаа" выразили недовольство действиями властей республики во время распространения коронавирусной инфекции в Абхазии.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Ветеранская организация "Аруаа" снова призвала руководство Абхазии обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой развернуть на территории республики мобильный госпиталь Минобороны России.

В своем обращении "Аруаа" назвали "преступной халатностью со стороны президента и премьер-министра игнорировать" их предложение.

© Sputnik
Более двух миллионов человек пересекли границу Абхазии и России с 1 августа

"Если на этой неделе руководство нашей страны официально не обратится к президенту РФ В.В.Путину с просьбой развернуть госпиталь, то мы начнем сбор подписей и обратимся за помощью к президенту России от имени Народа Абхазии, а президента и премьера Абхазии будем считать виновными, как минимум, в каждой второй смерти от COVID-19", – говорится в сообщении.

В ветеранской организации выразили недовольство действиями властей во время распространения коронавирусной инфекции в Абхазии. В их обращении говорится, что "именно в тот момент, когда численность больных стала увеличиваться, руководством было принято решение об открытии государственной границы и снятии всех ограничительных и санитарных мер на КПП Псоу".

"У людей, пересекающих границу не требовали не только COVID-паспорта, но перестали даже измерять температуру. Такой режим на границе и полное несоблюдение рекомендованных мер безопасности через два месяца привели к критической ситуации", – считают в организации "Аруаа".

Впервые ветеранская организация "Аруаа" призвала абхазские власти обратиться к президенту России с просьбой развернуть военный госпиталь на территории Абхазии 24 сентября.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (849)

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