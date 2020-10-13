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Администрация города Сухум

Администрация Сухума прекратила прием граждан

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (854)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201013/1031094164/Administratsiya-Sukhuma-prekratila-priem-grazhdan.html

Предпринятая мера связана с эпидемиологической обстановкой в стране. Администрация столицы будет принимать телефонные звонки и письма от граждан.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Администрация Сухума прекратила прием граждан в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Абхазии, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

© Sputnik
Карантин введен в управлении социального обеспечения администрации Сухума

"Все отделы и сотрудники работают, за исключением тех, у кого есть подозрение на заражение коронавирусом. Принимаются и обрабатываются телефонные звонки и письма, которые приходят на электронную почту", - объяснили в пресс-службе.

О том, когда возобновится прием посетителей администрации, пока не известно.

В Абхазии продолжает расти количество инфицированных COVID-19. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии – 2343, из них 854 человека выздоровели, 23 человека умерли.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (854)

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