Новые ограничения ввели в Абхазии из-за распространения коронавируса

Ранее ограничительные меры в Абхазии были введены с 5 октября. Тогда указом президента Абхазии были запрещены массовые спортивные и развлекательные мероприятия в помещении, свадьбы и другие торжества.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о введении новых ограничений, сообщается на сайте президента страны.

Бжания внес изменения в ранее подписанное распоряжение "Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19".

Согласно документу, с 15 октября по 24 ноября включительно в Абхазии запрещены:

массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия;

деятельность учреждений культуры, в том числе театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов;

деятельность детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных кружков, спортивных, танцевальных, репетиционных секций;

СПА-салонов, саун, массажных салонов.

В этот период руководителям центральных и местных органов государственного управления, иных государственных органов, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций необходимо освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста (1–4 класс включительно), от выполнения трудовых обязанностей без ущерба для работы, производства.

Руководителям коммерческих и некоммерческих организаций рекомендовано освободить от выполнения трудовых обязанностей, но с сохранением заработной платы, работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста (1–4 класс включительно).

С 14 октября в центральных и местных органах государственного управления, иных государственных органах, государственных и муниципальных учреждениях, предприятиях и организациях установили обязательное требование по использованию работниками и посетителями медицинских масок и медицинских перчаток. Руководители обязаны обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и средствами дезинфекции. Такие же меры рекомендованы руководителям коммерческих и некоммерческих организаций.

Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций необходимо обеспечить сохранение и выплату в полном объеме заработной платы работникам, обязанности которых временно прекращены в связи с установлением ограничительных мер по защите здоровья населения от коронавирусной инфекции COVID-19.

Гражданам при нахождении в общественных местах рекомендовано обязательное использование медицинских масок.