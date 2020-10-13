Одностороннее движение транспорта введут на улице Аидгылара в Сухуме

С 1 ноября 2020 года движение городского общественного транспорта (автобусов, троллейбусов и маршрутных такси) будет организовано по новому маршруту по улице Аидгылара.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik. На время проведения ремонтных работ городских коммуникаций по улице Абазинская в Сухуме, с первого ноября вводится одностороннее движение транспорта по улице Аидгылара на участке от улицы Лакоба до улицы Ардзинба, сообщается на сайте администрации Сухума.

Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал данное распоряжение в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

"С 1 ноября 2020 года движение городского общественного транспорта (автобусов, троллейбусов и маршрутных такси) будет организовано по новому маршруту по улице Аидгылара", - отмечается в сообщении.

Департаменту по управлению транспортом и организации дорожного движения поручено провести необходимые мероприятия по организации движения городского общественного транспорта по новому маршруту.

Начальник отдела транспорта и организации безопасности дорожного движения администрации Сухума Тимур Абгадж сообщил Sputnik, что на протяжении от улицы Лакоба до улицы Ардзинба предусмотрена остановка для высадки пассажиров около школы бокса. Кроме того, данный участок будет оборудован необходимыми дорожными знаками.

Он отметил, что ремонтные работы городских коммуникаций на улице Абазинская могут занять от двух до четырех месяцев.