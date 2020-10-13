Гадание на коронавирус: насколько точны экспресс-тесты, появившиеся в Абхазии

Экспресс-тесты на коронавирус появились в свободной продаже в Абхазии, цены варьируются в районе полутора - двух тысяч рублей. Результат, по словам аптекарей, можно получить уже через 50 минут.

О том, что собой представляют тест-системы, как ими пользоваться и насколько они точны, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В частных аптеках Абхазии продают экспресс-системы на коронавирус. Тесты появились недавно – всего дней пять назад.

В Министерстве здравоохранения Абхазии пояснили, что государство не регулирует аптечный бизнес. А по государственной линии закупаются только тесты для иммунофлуоресцентного анализа, которые применяются для определения антител. И они распределяются непосредственно по медучреждениям.

Найти столичные аптеки, в которых продаются экспресс-системы пока нелегко. Удалось найти одну в центре Сухума.

Аптекарь объяснила, что экспресс-системы завезли на продажу всего дня три-четыре назад. Но они уже пользуются высоким спросом среди покупателей.

"Только сегодня приходил мужчина. Сначала купил один тест, через полчаса вернулся и купил еще три", – сказала фармацевт.

Экспресс-тесты – удовольствие не из дешевых. Один стоит 1800 рублей. Результат можно узнать в течение 50 минут. В каждой упаковке содержится тест, полуавтоматическая игла для забора крови, буфер с жидкостью, которую надо разбавить с кровью и спиртовые салфетки. На тесте три указателя: IgM, IgG и С.

Согласно видеоинструкции к тесту, IgM говорит о том, что человек недавно заболел, IgG – о наличии антител и С – о том, что коронавирус не выявлен. Если на тесте нет ни одной шкалы, то тест не сработал.

Вопрос эффективности

Покупать или не покупать экспресс-тест – решает каждый сам для себя. Однако, по словам главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, эффективность экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию весьма скромная.

"Менее 20 процентов, что он окажется именно действительным по вашему состоянию здоровья. Я примерно знаю, что цена экспресс-теста в наших аптеках довольно-таки высокая. От 1500 до 1800 рублей. Это не те деньги, за которые вы можете получить действительный результат.

Тест может сбить вас с толку. Пользоваться таким дорогостоящим тестом, который не дает правильной диагностики, я бы не советовала", – рассказала Скорик.

По ее словам, лучше воспользоваться иммунофлуоресцентным методом и обратиться в частную лабораторию, где осуществляют забор крови на антитела.

"Там тоже, как и при экспресс-тесте, возьмут анализ крови. Но при экспресс-тесте берется капиллярная кровь, а вирус в капиллярной крови практически не присутствует. При ИФА-диагностике же анализ делают в профессиональной лаборатории. Эффективность такого исследования намного выше – до 80 процентов. Если выбирать между экспресс-тестом и ИФА-диагностикой, то лучше обратиться к лабораторию. Это только, если человеку хочется проверить свое здоровье", – подчеркнула главный санитарный врач.

Скорик добавила, что на сегодняшний день 100% результат дает только ПЦР-диагностика, которую в республике проводят только по назначению врача.