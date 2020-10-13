Коронавирус подтвердился еще у 87 человек в Абхазии

СУХУМ, 13 окт - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 238 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 87 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 175 человек, из них 147 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 21 человек, средней степени тяжести - 26, выписано 10 пациентов.
В Гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 12 человек.
Всего выздоровевших, включая лечившихся амбулаторно, 1087 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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