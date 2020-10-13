Коронавирус подтвердился еще у 87 человек в Абхазии

На сегодняшний день коронавирусную инфекцию в Абхазии выявили у 2430 человек, выздоровели 1087 человек, 23 летальных случая.

СУХУМ, 13 окт - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 238 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 87 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон гуния Динамика роста случаев COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 175 человек, из них 147 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 21 человек, средней степени тяжести - 26, выписано 10 пациентов.

В Гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 12 человек.

© Sputnik / Леон Гуния Динамика роста случаев COVID-19 в Абхазии

Всего выздоровевших, включая лечившихся амбулаторно, 1087 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.