Минобороны Абхазии попросило у России мобильный госпиталь из-за COVID-19

Обращение Миноброны Абхазии вызвано резким ухудшением эпидемиологической ситуации в республике и значительным ростом числа выявленных случаев COVID-19.

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Министерство обороны Абхазии обратилось с просьбой к Минобороны России развернуть на территории Абхазии полевой госпиталь на 500 койко-мест. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Абхазии.

Письмо с соответствующей просьбой направил министр обороны Абхазии Владимир Ануа на имя своего российского коллеги Сергея Шойгу в понедельник 12 октября.

"Обращаемся к вам с просьбой в экстренном порядке оказать помощь в направлении в Республику Абхазия временного полевого медицинского госпиталя на 500 койко-мест с медицинским персоналом, специализированным оборудованием и необходимыми медицинскими препаратами", - говорится в тексте письма.

Обращение Миноброны Абхазии вызвано резким ухудшением эпидемиологической ситуации в республике и значительным ростом числа выявленных случаев COVID-19. Ранее состоялись устные консультации с руководством российского военного ведомства.