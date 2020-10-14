Экзеков о Тарасе Шамба: пример того, каким должен быть человек

СУХУМ, 14 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Тарас Шамба всю жизнь посвятил народу абаза, рассказал Sputnik председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков.

"Вклад Тараса Шамба в объединение народа абаза по всему миру сложно переоценить. Можно бесконечно перечислять, что и как сделано. Мы точно будем продолжать его дело, хотя планировали сделать многое вместе", - сказал он.

Сильный, яркий, позитивный и очень мудрый человек – таким Тараса Шамба запомнил Экзеков.

"Человек широчайшей души, его мудрость позволяла находить ответы на все вопросы. Для нас он был источником безграничной жизненной энергии, которой он делился с каждым из нас. Это пример для всех нас, каким должен был человек, чтобы его уважали, ценили", - добавил он.

Абхазский и российский общественно-политический деятель Тарас Шамба скончался в Москве на 83-м году жизни после заражения коронавирусом во вторник 13 октября.

Президент Абхазии Аслан Бжания распорядился создать государственную комиссию по организации похорон общественного деятеля.

Тарас Шамба - доктор юридических наук, проректор Российского государственного торгово-экономического университета, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа.

С 1989 по 1991 год Шамба был Народным депутатом СССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии Шамба был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, на этом посту он проработал 25 лет.

Тарас Шамба - автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства.

Тарас Шамба – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа

В 2018 году был награжден президентом Абхазии орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие Абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".