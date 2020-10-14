Пилия: в Абхазии стоят на учете 11 беременных с подтвержденным COVID-19

C марта в Сухумском родильном доме объявлен карантин, все пациенты принимаются без ограничений, но с соблюдением правил карантина.

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. В Сухумском роддоме стоят на учете 11 беременных женщин с подтвержденным COVID-19, сообщила Sputnik главврач Белла Пилия.

"Они состоят на учете в женской консультации, и врачи, которые их ведут, консультируют их на дому, по телефону. При необходимости, при ухудшении состояния, наши беременные отправляются в ковидный госпиталь, в Гудауту", - сообщила она.

Онлайн-консультации проходят в режиме аудио, совместно с акушер-гинекологом и терапевтом.

При появлении симптомов, угрожающих беременной, за ней приезжает скорая медицинская помощь и везет ее в Гудауту.

"Роды проходят в Гудауте, там есть специальный родильный дом со своей операционной и со своими родзалами. На сегодняшний день уже двое с подтвержденным COVID-19 родили в Гудаутском госпитале", - отметила Пилия.

По словам главврача, с марта в роддоме не было ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, есть заболевшие коронавирусом врачи, но заразились они за пределами больницы и сейчас находятся на самоизоляции. В родильном доме соблюдаются все меры предосторожности, врачи ходят в масках, везде стоят антисептические растворы.

"Если в роддом попадает женщина с симптомами коронавируса, но неподтвержденным, мы ее изолируем на время, если она, конечно, нуждается во временной госпитализации, начинаем лечебные мероприятия и одновременно берем анализ на коронавирусную инфекцию, в зависимости от того, подтверждается он или нет, следуем дальнейшему плану маршрутизации", - сказала Пилия.

Также она рассказала, что в условиях пандемии количество родов увеличилось из-за того, что почти все родоразрешения в республике Сухумский роддом взял на себя.

Сейчас в Гудаутской ЦРБ находятся 175 человек, из них 147 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 21 человек, средней степени тяжести - 26.

На сегодняшний день коронавирусную инфекцию в Абхазии выявили у 2430 человек, выздоровели 1087 человек, 23 летальных случая.